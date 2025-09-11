Ataşehir'de Yangın: Kadın ve Hayvanları Kurtarıldı, Bir Kedi Öldü

Ataşehir'de sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, evde bulunan kadını ve hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu. Yangında köpek sağ olarak çıkarılırken, kedinin ise ölü bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede daireyi saran alevler nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kadını kurtardı. Ekipler, kadının evde bulunan hayvanlarını da çıkarmak için çalışma yaptı. Köpek sağ olarak dışarı çıkarılırken, kedilerden biri ölü bulundu. Bu durumu gören ev sahibi kadın, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin tedavi teklifini reddeden kadın, gözyaşları içinde kurtarılan köpeğine sarıldı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL