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Ataşehir'de Üç Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Ataşehir'de Üç Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı
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İstanbul Ataşehir'de, Barbaros Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası bir itfaiye erinin dumanlar arasından çıkışı dikkat çekti.

Ataşehir'de korkutan yangın: Üç katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Ataşehir'de üç katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Yangın büyümeden söndürülürken bir itfaiye erinin dumanların içerisinde çıkışı ise dikkat çekti.

Yangın saat 20.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Çizgi sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin yoğun dumanların içerisinden ekip arkadaşının yardımıyla çıkması ise dikkat çekti. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - 3.Sayfa
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