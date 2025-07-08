Ataşehir'de Tesla ile Kaza: 4 Yaralı

Ataşehir'de Tesla ile Kaza: 4 Yaralı
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Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan Tesla marka otomobil, ağaca çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kazada 4 kişi yaralandı.

Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce ağaca çarptı, ardından karşı şeride geçti. Kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Barbaros Mahallesi Ataşehir Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tesla marka otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp karşı şeride geçti. Kazada araçtaki 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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