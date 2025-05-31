Ataşehir'de Sürücü Araçlara Çarpıp Kaçtı

Ataşehir'de bir sürücü sokaktaki araçlara vurarak kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, araçlara vuran aracın içinden bir kadının, 'bırak beni' diye bağırması dikkat çekti.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi Karsan sokakta BMW marka otomobilin sürücüsü çarptığı başka bir otomobilin sürücüsü ile tartıştı. Cep telefonu ile görüntülendiğini fark eden sürücü "Beni takip et?" diye sert bir şekilde çıkıştıktan sonra sokaktaki diğer araçlara vura vura kaçtı. Sürücünün çarptığı otomobilin sürücüsü yanındaki yolcuya ve mahalle sakinlerine araçlara çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için polisi aramalarını söyledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL