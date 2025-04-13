Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye küstah tehdit
Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Türkiye'yi sarsan iddiaya Cumhurbaşkanlığından jet yalanlama
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor

Hazırlıklar tamam! ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor

Ataşehir'de Su Borusu Patladı, Tazyikli Su Metrelerce Fışkırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ataşehir'de İSKİ ekipleri tarafından yapılan alt yapı çalışmaları sırasında bir su borusunun patlaması sonucu su metrelerce havaya fışkırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ataşehir'de su borusu patladı, tazyikli su metrelerce böyle fışkırdı

İSTANBUL - Ataşehir'de İSKİ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında su borusu patladı. Metrelerde yukarı fışkıran su cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir Karslı Ahmet Caddesi üzerinde İSKİ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında su borusunu patladı. Patlayan su basıncın etkisiyle metrelerce yukarı fışkırdı. Ekipler fışkıran suyu durdurmak için uzun uğraşlar verse de bir süre su çevreye yayıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde suyun basıncın etkisiyle metrelerce havaya fışkırdığı ve iş makinesi yardımı ile suyun fışkırmasının engellendiği görüldü.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.