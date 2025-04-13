Ataşehir'de Su Borusu Patladı, Tazyikli Su Metrelerce Fışkırdı
İstanbul Ataşehir'de İSKİ ekipleri tarafından yapılan alt yapı çalışmaları sırasında bir su borusunun patlaması sonucu su metrelerce havaya fışkırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Ataşehir'de su borusu patladı, tazyikli su metrelerce böyle fışkırdı
İSTANBUL - Ataşehir'de İSKİ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında su borusu patladı. Metrelerde yukarı fışkıran su cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ataşehir Karslı Ahmet Caddesi üzerinde İSKİ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında su borusunu patladı. Patlayan su basıncın etkisiyle metrelerce yukarı fışkırdı. Ekipler fışkıran suyu durdurmak için uzun uğraşlar verse de bir süre su çevreye yayıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde suyun basıncın etkisiyle metrelerce havaya fışkırdığı ve iş makinesi yardımı ile suyun fışkırmasının engellendiği görüldü.