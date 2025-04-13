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Ataşehir'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ataşehir'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Ataşehir'de bir otelin kafeteryasından dışarı çıkan Çetin Doğru, motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Doğru, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ataşehir'de otelin kafeterya kısmından telefon görüşmesi için dışarı çıkan bir şahıs, motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ataşehir'de bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin kafeterya kısmından telefon görüşmesi için dışarıya çıkan Çetin Doğru, bilinmeyen bir nedenle yoldan geçen motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sonucu yaralanan Doğru, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doğru, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haberi alır almaz hastaneye gelen Doğru'nun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Çetin Doğru'nun "Aşık Dermani" mahlası ile bilindiği öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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