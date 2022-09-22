Ataşehir'de sahte bilezik satan şahıs, suçüstü yakalandı

Sahte bilezik bozdurmaya çalışırken yakalandı, "Sahte kelimesini anlamadım" diyerek kendini savundu

İSTANBUL Ataşehir'de bir kişi kuyumcuya girerek sahte altın bozdurmaya çalıştı. Kuyumcunun bilezikten şüphelenmesi ve keserek kontrol etmek istemesi üzerine şahıs bileziği alarak kuyumcudan çıktı. Kuyumcunun durumu diğer kuyumculara haber vermesi üzerine şahıs gittiği başka bir kuyumcuda yakalandı. Yakalanan şahıs kendisini "Ben sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu. Kuyumcuların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler şahsı yakalayarak polis merkezine götürdü.

Olay, dün öğlen saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 saat önce Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya İkitelli'den gelen S.E. borcunun olduğunu belirterek eşinin Tokat'tan aldığını iddia ettiği bileziği bozdurmaya çalıştı. Kuyumcu Muratcan Kayhan incelediği bilezikten şüphelenmesi üzerine bileziğin sahte olduğunu keserek kontrol etmek istediğini söylemesi üzerine S.E bileziği alarak kuyumcudan çıktı. Bunun üzerine Muratcan Kayhan, diğer kuyumcuların bulunduğu gruba şahsın fotoğrafını atarak sahte altın satabileceğini bildirdi. S.E daha sonra Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde başka bir kuyumcuya götürdüğü sahte bileziği satmak için dükkana girdiği esnada gruba gelen fotoğraftan fark eden dükkan sahibi, S.E.'yi polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kuyumcuların şikayetçi olması üzerine S.E.'yi yakalayarak sahte altın bilezik ile beraber polis merkezine götürdü. S.E.'nin iki kuyumcuda da tutarsız cümleler kullandığı belirtildi. S.E. kendini, "Ben sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu. S.E.'nin kuyumcuya geldiği anlar ve sahte bileziği satmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Arkadaş bana gittiğimde sahte olduğunu söylemiş, bende onu anlamadığım için buraya getirdim"

Sahte bilezik satmaya çalışan S.E., "Ben bu kuyumcu arkadaşın dükkanında sordum bu arkadaş bana altının sahte olduğunu, bununla dolaşmamam gerektiğini ve başıma sorun alacağımı demiş ben anlamadım. Ben sahte kelimesini anlamadığım için buraya geldim, sordum sahte olduğunu belirtti böyle gelişti. Memleketten alınmıştı, ben İkitelli'de fırında çalışıyorum. Baldıza 2 tane çeyrek altın borcum vardı. Ben bu bileziği evden alıp götüreyim dedim, çeyrek almak için. Arkadaş bana gittiğimde sahte olduğunu söylemiş bende onu anlamadığım için buraya getirdim. Dediği kelimeyi anlamadım" dedi.

"Abi yalan söylüyor, bir numara dolandırıcı"

Kuyumcu Muratcan Kayhan, "Benim dükkanıma geldi, buna karşılık 2 tane çeyrek alacağım bende bileziğin sahte olduğunu söyledim. Yok dedi, hanımım Tokat'dan almış dedi. Abi yalan konuşma bunu kesmem lazım dedim, abi de Tokat'tan aldığına dair kağıt olduğunu söyledi. Çıkarmasını istediğimde bu sefer kağıt yok dedi. Çıktı sonra Whatsapp grubuna yazdım buraya düşmüş. Abi biliyor saflığa yatıyor. Kesmem lazım dedim, yok dedi. Abi yalan söylüyor bir numara dolandırıcı" şeklinde konuştu.