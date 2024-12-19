Ataşehir'de Park Kavgasında Apartman Yöneticisi Öldürüldü
Ataşehir'de bir park kavgası sonucu apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş (62) cinayete kurban gitti. Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı ve katilin Demirtaş'ı silahla vurduğu anlar kaydedildi.
Ataşehir'de park kavgası sebebiyle öldürülen apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş (62) cinayetine ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Ataşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda park kavgası sebebiyle Sadık U. tarafından apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş'ın öldürülme anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Sadık U. bir süre konuştuğu Demirtaş'ı belinden çıkardığı silahla vurarak öldürdüğü ardından olay yerinden ayrıldığı görülüyor. - İSTANBUL