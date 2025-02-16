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Ataşehir'de Park Halindeki Motosiklet Hırsızlığı: Şahıs Yakalandı

Ataşehir'de Park Halindeki Motosiklet Hırsızlığı: Şahıs Yakalandı
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Ataşehir'de park halindeki motosikleti çaldığı belirlenen 20 yaşındaki U.Ç. adlı şahıs, güvenlik kameralarındaki görüntülerin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce 3 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Ataşehir'de park halindeki motosikleti çaldığı belirlenen şahıs yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde 11 Şubat 2025 tarihinde motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Motosikleti çaldığı belirlenen U.Ç. (20) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın 3 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.Ç., 'Oto Hırsızlığı' suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın etrafı kolaçan ettikten sonra park halindeki motosiklete binerek uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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