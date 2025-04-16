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Ataşehir'de Park Halindeki Kamyonun Kasasında Yangın

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İstanbul Ataşehir'de park halindeki bir kamyonun kasasında çıkan yangına vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, olayda yaralanan olmadı.

Ataşehir'de park halindeki kamyonun kasası alev alev yandı

İSTANBUL - Ataşehir'de park halinde bulunan kamyonun kasasında yangın çıktı. Alevler, çevredeki vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonun kasasında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonun kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, hortumlarla yangına müdahale etti. Alevlere ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, yangının büyümesini engellemeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangın nedeniyle kamyonun kasası kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAYRAM ŞAHİN - 3.Sayfa
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