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Ataşehir'de Park Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı

Ataşehir'de Park Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı
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Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonun kasasında çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmadı, ancak kamyonun kasası kullanılamaz hale geldi.

Ataşehir'de park halinde bulunan kamyonun kasasında yangın çıktı. Alevler, çevredeki vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonun kasasında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonun kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, hortumlarla yangına müdahale etti. Alevlere ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, yangının büyümesini engellemeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangın nedeniyle kamyonun kasası kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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