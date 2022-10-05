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Ataşehir'de hastanede skandal: hasta yaşlı kadının yüzüne para saçarak kokuttular

3. Sayfa Haberleri

- Ataşehir'de hastanede skandal: hasta yaşlı kadının yüzüne para saçarak kokuttular Personellerden yaşlı kadına: "Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı!" Ataşehir'de bulunan bir özel hastanenin personelleri, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını korkutarak yüzüne para saçtı.

- Ataşehir'de hastanede skandal: hasta yaşlı kadının yüzüne para saçarak kokuttular

Personellerden yaşlı kadına: "Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı!"

İSTANBUL - Ataşehir'de bulunan bir özel hastanenin personelleri, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını korkutarak yüzüne para saçtı. Şoke eden o görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz yıl özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre yoğun bakımda yatmakta olan yaşlı bir kadını hastane personelleri korkutarak üzerine para saçtı. Yaşanan o anlar ise hastane personelleri cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. Öte yandan hastane personellerin yaşlı kadınla yaptıkları diyalog pes dedirtti.

Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı!"

Görüntülerde personellerin yaşlı kadına, "2 milyon dolar olarak bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolarak alacağım. Al paralar, paralar. Bu paraları sana niye veriyorum, biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı! Al hadi ameliyata başlıyoruz. Makası getir? Nermin senin ameliyat ediyorlar" diyerek korkutarak üzerine para saçtığı görüldü.

Öte yandan hastaneden alınan ilk bilgilerde 2 personelin iş akdine son verildiği olayla ilgili adli süreç başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - 3. Sayfa

Ataşehir 3. Sayfa Haberler

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