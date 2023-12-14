Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de Otomobil ile Motosiklet Kaza Yaptı

Güncelleme:
Abone Ol

Ataşehir'de seyir halindeki otomobil yolda ilerleyen motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen akrabaları ile araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Ataşehir'de seyir halindeki otomobil yolda ilerleyen motosiklete çarptı. Ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün olay yerine gelen akrabaları ile araç sürücü arasında tartışma çıktı.

Olay, dün saat 19.30 sırlarında Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, Şafak Camii Sokağında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün isminin Atilla olduğu öğrenilen Dacia marka 34 BOZ 389 plakalı araç, sokaktan gelmekte olan İbrahim Halil Soğuk kontrolündeki 34 EJM 873 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet, sürüklenerek trafik direğine çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün akrabaları ile araç sürücüsü arasında olay yerinde tartışma çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle tartışma sonlandı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında, kazaya karışan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu anlaşılırken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Ataşehir Dacia 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title