Ataşehir'de Otluk Alanda Yangın, Park Halindeki Kamyona Sıçradı
Ataşehir'de çıkan yangın, park halindeki bir kamyona sıçrarken, itfaiye ekipleri olay yerine müdahale etti. Yangının kaynak nedeni ise inşaatta yapılan kaynak işlemi olarak belirlendi.

Ataşehir'de otluk alanda çıkan yangın, park halindeki kamyona sıçradı. Alevlere teslim olan kamyon itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç hurdaya döndü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 28. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otluk alanın yanında bulunan inşaatta yapılan kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler önce otluk alanı, ardından uzun süredir park halinde bulunan kamyonu sardı. Kamyonun alevlere teslim olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyon ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
