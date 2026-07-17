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Ataşehir'de makas atan sürücüye "sanal devriye" den rekor ceza

Ataşehir'de makas atan sürücüye 'sanal devriye' den rekor ceza
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İstanbul Ataşehir'de trafikte makas atarak tehlikeli sürüş yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücü Y.A., Sanal Devriye ekiplerince tespit edilerek yakalandı. Sürücüye 96 bin TL para cezası kesildi, ehliyetine 120 gün el konuldu ve aracı 60 gün trafikten men edildi.

Ataşehir'de trafikte makas atarak o anları sosyal medyada paylaşılan sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerinin radarına takıldı. Yakalanan sürücüye toplam 96 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine el konularak araç trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya ve dijital platformlarda yer alan tehlikeli araç kullanma görüntülerine karşı yürütülen takip sürdürülüyor. Sanal Devriye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında; Ataşehir ilçesinde makas atarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücünün Y.A. olduğu tespit edildi. Kısa sürede kimliği belirlenerek yakalanan sürücü Y.A.'ya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) ilgili maddelerinden; makas atmak, yakın takip ve saygısızca araç kullanmak suçlarından toplam 96 bin TL idari para cezası uygulandı.

Cezai işlemlerin yanı sıra sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgesine de 120 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü Y.A., hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlemlerin başlatılması amacıyla Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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