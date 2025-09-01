Ataşehir'de İşçi Makineye Sıkıştı: Kurtarıldı

Ataşehir'de bir iş yerinde elini makineye sıkıştıran işçi yaklaşık bir buçuk saatlik çalışma sonrası kurtarıldı. Eli ezilen işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 15.00 sıralarında Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi 5. Sokak'ta bulunan bir koli imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baskı imalatı sırasında çalışan bir işçi elini baskı makinesine sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçinin eli ezilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL