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Ataşehir'de Sokak Ortasında Tekme Tokat Kavga

Ataşehir'de Sokak Ortasında Tekme Tokat Kavga
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İstanbul Ataşehir’de iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tekme tokatlı kavga, çevredeki vatandaşlar ve arkadaşların araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

İstanbul Ataşehir'de iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tekme tokatlı kavga, çevredeki vatandaşlar ve arkadaşların araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

Kavganın ortasında kalan kişileri ayırmak için çevrede bulunan vatandaşlar ve şahısların arkadaşları müdahale etti. Çevredekilerin yoğun çabası sonucu taraflar sakinleştirilerek kavga sona erdirildi. Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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