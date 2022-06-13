Ataşehir'de hayatını kaybeden Selahattin Çelik'in ölümüne ilişkin ifadeler ortaya çıktı

Ataşehir'de yabancı uyruklu kişilerin saldırısından kaçmaya çalışırken otomobilin altında kalan 15 yaşındaki Selahattin Çelik'in hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Çelik'i kovaladığı iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, "Ben kimseyle kavga etmedim, kimseyi kovalamadım. Trafik kazasının nasıl olduğunu da bilmiyorum" diyerek kendini savundu.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

"KİMSEYİ KOVALAMADIM"

Afgan uyruklu şüpheli Ş.A., "Ben Afganistan'ın Badres şehrinde oturuyorum. 16 yaşındayım. Yanımda ülkeme ait kimlik yoktur. Kimlik belgelerim Afganistan'da kaldı. Ben Türkiye'ye, Pakistan, İran üzerinden Van'dan kaçak yollarla 7-8 ay önce giriş yaptım. Ben ismini bilmediğim Türk şahsa para verdim. İstanbul Yenisahra'ya geldim. Çekçek arabasıyla çöp topluyordum. Geçimimizi bu şekilde çöp toplayarak sağlıyorduk. Dün ben çalışıyordum, çöp topluyordum. Kadıköy Bostancı taraflarında çekçek arabamlaydım. Gece 01.00- 02.00 gibi kağıtların toplandığı yer olan Ataşehir'e gittim. Orada 3 Türk şahıs bizim kavga ettiğimizi düşünerek bana vurdu. Benim Ataşehir'e gitmemdeki amaç önce kağıtlar orada toplanıp oradan Yenisahra'ya gidiyordu. Ben kimseyle kavga etmedim, kimseyi kovalamadım. Trafik kazasının nasıl olduğunu da bilmiyorum" diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa