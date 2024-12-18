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Ataşehir'de Hamile Kadına Saldırı: Eşi Silahla Yaralandı

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Ataşehir'de 5 aylık hamile Şeyda Şahin, kendisini durduran iki saldırganın isteği üzerine eşi İbrahim Şahin'i olay yerine çağırdı. İbrahim Şahin, şüpheliler tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay anına dair yeni detaylar emniyet raporlarında yer aldı.

Ataşehir'de kadının önünü kesen şahıslar eşini silahla vurmuştu: Olayda yeni detaylar ortaya çıktı

İSTANBUL - Ataşehir'de 5 aylık hamile Şeyda Şahin'in önünü kesen iki şahıs, kadından kendilerini Gülçin Öksüz adlı bir kadının yanına götürmesini istedi. Şeyda Şahin, adı geçen kadını tanımadığını söyleyip eşi İbrahim Şahin'i olay yerine çağırdı. İki saldırgan İbrahim Şahin'i silahla vurarak yaralayıp kaçtı. Öte yandan, yaşanan olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Olay, 17 Aralık Salı günü Ataşehir'de Aşık Veysel Mahallesi'nde Mustafa Kemal Caddesi'nde saat 16.25 sıralarında meydana geldi. 5 aylık hamile olan Şeyda Şahin cadde üzerinde yürüdüğü sırada, Tahmil A. B. ve Ekrem B. B. kardeşler tarafından durduruldu.

İki şahıs, Şeyda Şahin'den kendilerini Gülçin veya Gülcan Öksüz adında bir kadının yanına götürmesini istedi. Şeyda Şahin, bahsettikleri kişiyi tanımadığını söyleyerek bir mağazaya girip eşini aradı.

Olay yerine gelen eşi İbrahim Şahin ve beraberindeki kuzeni Emrah Bayram ile şüpheliler arasında tartışma çıktı. Ardından, şüphelilerden biri yanında bulunan silah ile İbrahim Şahin'i sol bacağından vurarak yaraladı. Şahin hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri 44 iş yeri ve güvenlik kamerası izleyerek Tahmil A. B. ile Ekrem B. B. kardeşleri Üsküdar'da kendi iş yerlerinde yakaladı.

Öte yandan, şahıslar tarafından durdurulan Şeyda Şahin'in emniyette verdiği ifadesine ulaşıldı. Şahin verdiği ifadesinde, "Bugün yani 17.12.2024 günü evimdeki işlerimi hallettim. Saat 15.00 sıralarında aile dostumuzu arayarak çay koymasına kendisine gideceğimi belirttim. İkametimden çıkarak Atakent istikametine doğru gidecektim. Mahallemdeki 30 Ağustos durağının önüne geldim. O sırada elimde telefonumla uğraşıyordum. Plakasını hatırlamadığım bir taksi fark ettim. İçerisinde şoförün yanında bir erkek şahıs daha vardı. Bir anda bu bahsettiğim şahıs yanımda belirdi. Ben kendisini tanımıyorum ilk defa bu şahsı gördüm. Bu erkek şahıs bana doğru 'Gülçin veya Gülcan Öksüz nerede, beni onun yanına götür' dedi. Ben de bu şahsa bu isimde birini tanımadığımı söyledim. O sırada panik yaptım, bulunduğum tam adresini hatırlamadığım aktarcıdan şahıslar çıkarak beni dükkanına soktu. Dükkanda eşimi arayarak haber verdim. Bir süre sonra da yanıma eşim İbrahim Şahin geldi, yanında kuzenim Emrah Bayram ile beraber yanıma geldiler. Bir süre dükkanın oralarda durduktan sonra beraber yürüyerek evimize doğru ilerliyorduk. Biraz ilerlerken yolda yanıma gelen ismini hatırlamadığım o erkek şahsı tekrar gördüm. Eşim bana 'bu muydu' diye sordu ben de olay büyümesin diye 'yok' dedim. Eşim ve kuzenim bu şahsın yanına gittiler. Eşim beni adını hatırlamadığım bir giyim mağazasına sokarak bir bayana 'eşim beş aylık hamile biraz burada dursun ve sakinleşsin' dedi ve mağazadan çıktı. Yaklaşık 5 dakika sonra 1 el silah sesi duydum. Kimin vurulduğunu görmedim, daha sonra mağazaya gelen akrabalarım beni evime götürdü. Sonradan öğrendiğim kadarıyla eşim İbrahim Şahin mağaza önünde ayağından vurulmuş. Eşimin bildiğim kadarı ile hiç borcu yoktu. Herhangi bir hasmı ve düşmanı yoktu" dedi.

Ataşehir'de Hamile Kadına Saldırı: Eşi Silahla Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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