Ataşehir'de Güvenlik Ekipmansız Scooter Kullanımı Trafiği Tehlikeye Attı

Görüntü, saat 14.00 sıralarında Ataşehir D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde kaydedildi. Üzerinde kask, dizlik gibi herhangi bir güvenlik ekipmanı bulunmayan şahıs, scooter ile karayolunda seyretmeye başladı. Araçların arasında ilerleyen sürücü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri riske atarak kilometrelerce yol kat etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
