Ataşehir’de Gece Yarısı Araçlara Çarpıp Kaçan Sürücü Yakalanmayı Bekliyor

Ataşehir’de Gece Yarısı Araçlara Çarpıp Kaçan Sürücü Yakalanmayı Bekliyor
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Ataşehir’de Gece Yarısı Araçlara Çarpıp Kaçan Sürücü Yakalanmayı Bekliyor
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Ataşehir'de gece saatlerinde bir otomobil sürücüsü, park halindeki araçlara çarparak kaçtı. Olay sonrası meydana gelen hasar gün ışığıyla birlikte ortaya çıkarken, sürücünün yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor. Araç sahipleri büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Ataşehir'de araçlara vura vura kaçan sürücünün verdiği hasar gündüz ortaya çıktı

İSTANBUL - Ataşehir'de gece saatlerinde yaşanan olayda bir sürücü, park halindeki araçlara çarpa çarpa kaçtı. Sabah saatlerinde olay yerine gelen araç sahipleri, büyük şaşkınlık yaşarken, hasarın boyutu gün ışığıyla birlikte net şekilde ortaya çıktı.

Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Karsan sokakta gece saatlerinde meydana geldi. BMW marka bir otomobilin sürücüsü çarptığı başka bir otomobilin sürücüsü ile tartıştı. Cep telefonu ile görüntülendiğini fark eden sürücü "Beni takip et?" diye sert bir şekilde çıkıştıktan sonra sokaktaki diğer araçlara vura vura kaçtı. Sürücünün çarptığı otomobilin sürücüsü yanındaki yolcuya ve mahalle sakinlerine araçlara çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için polisi aramalarını söyledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Öte yandan, araçlara vuran aracın içinden bir kadının, 'bırak beni' diye bağırması dikkat çekti. Şahsın vurduğu araçlardaki hasar gün ışığıyla birlikte net şekilde ortaya çıkarken, polisin şahsı yakalama işlemleri devam ediyor.

" Bomba patlar gibi bir ses geldi, çıktık zaten, aracımızın bu halde olduğunu gördük"

Hasar alan bir aracın sahibi Sultan Ekinci, " Bomba patlar gibi bir ses geldi, çıktık zaten, aracımızın bu halde olduğunu gördük. Ondan sonra bütün mahalle zaten döküldü buraya. Alkollü bir şahısmış herhalde, kız kaçırıyormuş. Ondan sonra, direkt bizim araba burada olduğu için buralarda araba yoktu direkt bizim arabaya vurmuş. Bu arabada, zaten önde kaynımın arabası vardı; onun arkası da bayağı içeri göçmüş o şekilde. Kız kaçırıyormuş herhalde, arka sokakta olmuş olay. Komşularımız da gördü zaten, akşam öyle dediler yani. Bulunmasını, yakalanmasını istiyoruz. Bu şeyin de karşılanmasını istiyoruz yani, alkollü sonuçta.

Benim oğlum da bir 10 dakika önce gelmişti eve. Hani oğlum içindeyken yapılabilirdi, Allah korusun yani… Onun için bir an önce yakalanmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR - 3.Sayfa
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