Kulübe girememe tartışmasında kan çıktı! Bodyguard, müşteriye defalarca ateş edip öldürdü - Haberler

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Kulübe girememe tartışmasında kan çıktı! Bodyguard, müşteriye defalarca ateş edip öldürdü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ataşehir'de gece kulübünde çıkan silahlı kavgada bodyguardla kavga eden müşteri Murat Dinler hayatını kaybetti. Öte yandan silahların ateşlenmesi ile birlikte gece kulübünde bulundan 4 müşteri yaralandı. Öte yandan kavganın şahsın, kulübe girememesi üzerine çıktığı bilgisi edinildi.

Murat Dinler, gece kulübüne girmek istedi. Kulübün önünde bekleyen bodyguard Emre Yılmaz ise Dinler'in içeri girmesine izin vermedi. Dinler ve Yılmaz arasında yaşanan arbedenin ardından Murat Dinler gece kulübüne girdi. İşletme sahibi Nizamettin Özlü'nün yanına giden Dinler, Özlü'ye silah çekerek, 'Beni nasıl içeri almazsınız.' dedi. Bu sırada Dinler'in peşinden gelen bodyguard Emre Yılmaz, iddiaya göre Dinler'e peş peşe ateş etti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Murat Dinler olay yerinde hayatını kaybederken, Emre Yılmaz ise Dinler'in silahından çıkan mermiyle kolundan yaralandı. Yaşanan olayda kulüpte bulunan 4 müşteri hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılırken, Murat Dinler'in cenazesi adli tıp morguna götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - 3. Sayfa

Murat Dinler Emre Yılmaz Ataşehir kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Metin Yalcin:

Eğri dalları rüzgâr düzeltir ..

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