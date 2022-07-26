Ataşehir'de darp edilen engelli vatandaştan 'ölüm tehditleri alıyorum' iddiası - Haberler

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Ataşehir'de darp edilen engelli vatandaştan 'ölüm tehditleri alıyorum' iddiası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ataşehir'de darp edilen engelli vatandaştan 'ölüm tehditleri alıyorum' iddiası

Ataşehir'de bir market içerisinde darp edilen görme engelli vatandaş, yaşanan olay sonrası saldırgan tarafından ölüm tehditleri almaya başladığını söyledi.

Ataşehir'de bir market içerisinde darp edilen görme engelli vatandaş, yaşanan olay sonrası saldırgan tarafından ölüm tehditleri almaya başladığını söyledi.

Olay, geçtiğimiz hafta Ataşehir'de meydana gelmiş, Kenan Baş isimli görme engelli vatandaş alışveriş yapmak için dışarı çıktığı esnada tanımadığı bir şahıs tarafından market ortasında darp edilmişti. Alkollü olduğu iddia edilen saldırgan tarafından aldığı darbeler sonrası yere yığılan Baş'ı vatandaşlar araya girerek kurtarmıştı. Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan saldırgan serbest bırakıldı. Olaydan sonra mağdur olduğunu belirten görme engelli vatandaş Kenan Baş, saldırgan şahıs tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

"ONU ÖLDÜRECEĞİM, MAHKEMEYE ÇIKMADAN DELİK DEŞİK EDECEĞİM' DEDİRTİYOR"

Tehditler aldığını iddia eden Kenan Baş, "Şikayetimi dile getirdiğim halde serbest kalmış. Bana saldıran şahıs, sağa sola haber bırakarak, evimin önünden insanlar geçirterek, 'Onu öldüreceğim, mahkemeye çıkmadan onu delik deşik edeceğim' dedirtiyor. Bugün bana yapılan yarın bir başkasına yapılabilir. Bana saldıran şahsın infaz dosyası olduğu için mahkemeye çıkmamı istemiyor" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Ömer Karaoğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kenan Baş Ataşehir 3. Sayfa Güncel Haberler

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