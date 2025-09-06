Haberler

Ataşehir'de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu: 6 Yaralı

Ataşehir'de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir’de alkollü olduğu iddia edilen bir sürücünün ters yönde seyreden başka bir araçla çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ataşehir'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, karşı şeride geçerek ters yönde seyreden başka bir araçla çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İçerenköy Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü sürücünün kullandığı Mercedes marka otomobil, kontrolden çıkarak ters yöne girdi. Araç, karşı şeritten gelen 34 ADT 25 plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı.

Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Filenin Sultanları'na kaybeden Japonlar hüngür hüngür ağladı

Türkler bu kez ağlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Kayyum atanırsa 6 gün durur

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na: Sadece 6 gün durursun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.