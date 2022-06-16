Ataşehir'de 22 yaşındaki kadına otomobilin çarptığı kaza kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ataşehir'de 22 yaşındaki kadına otomobilin çarptığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Ataşehir'de 22 yaşındaki kadına otomobilin çarptığı kaza kamerada

Ataşehir'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki genç kadına aşırı hız yapan otomobil çarptı.

Ataşehir'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki genç kadına aşırı hız yapan otomobil çarptı. Genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi'nde 3 Haziran Cuma günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aşırı hızla ilerleyen bir otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen 22 yaşındaki Damla Nur Şeker'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şeker, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Damla Nur Şeker, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsünün tutuklandığı öğrenildi.

Kazanın gerçekleştiği caddede esnaf olan Alper Ece, "Akşam saatlerinde olmuş olay. Duyduğumuz kadarıyla burada yaya geçidinde bir genç kız kardeşimiz trafik kazasında rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Çocuk da teslim olmuş zaten. Burada bir esnaf arkadaşımızın kardeşiydi. Ertesi gün duyduk biz de. Yani üzücü bir durum. Maalesef böyle bir durum olmuş. Karşıdan karşıya geçerken bu ana cadde üzerinde olmuş. Allah, ailesine sabır versin" şeklinde konuştu.

Öte yandan 22 yaşındaki gence otomobilin çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Damla Nur Ataşehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title