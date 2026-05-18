Yolu kesilip ölümüne dövüldü: Gözaltına alınan 17 yaşındaki çocuk adli kontrol şartıyla serbest

Samsun'un Atakum ilçesinde yolda önü kesilerek darp edilen şahıs ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Yukarıaksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. (45) isimli şahıs yolda önü kesilerek darp edildi. Ağır yaralanan şahıs ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Atakum ilçe jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili 17 yaşındaki A.C.A.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.C.A., çocuk savcısına ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. A.C.A., Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

