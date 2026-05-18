Yolu kesilip ölümüne dövüldü: Gözaltına alınan 17 yaşındaki çocuk adli kontrol şartıyla serbest

Olay, Atakum ilçesi Yukarıaksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. (45) isimli şahıs yolda önü kesilerek darp edildi. Ağır yaralanan şahıs ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Atakum ilçe jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili 17 yaşındaki A.C.A.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.C.A., çocuk savcısına ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. A.C.A., Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

17 yaşındaki saldırgan farklı yerlerde 4 kişiyi öldürdü

