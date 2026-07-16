Haberler

Samsun'da 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 1 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 1 kişi adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kafede küfürlü konuşma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kafede çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saat 23.50'de Denizevleri Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde küfürlü konuşma nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kafe işletmecisi M.K. (42) ile Ö.G. (35) karşılıklı olarak bıçak kullanırken, tarafları ayırmaya çalışan E.G. (50) elinden yaralandı. Kavgada M.K. karnından, Ö.G. sağ arka baldırından, E.G. ise elinin üzerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K., polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş

Bir rezilliği daha ifşa oldu! Bağış parasıyla kardeşe kıyak

İran Devrim Muhafızları: Ürdün'deki ABD komuta ve kontrol merkezi balistik füzelerle vuruldu

Trump'ı çıldırtacak gelişme! Hepsi imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar önce 'Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez' diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış

"Haluk'a bu ülke laf söyletmez" demişti! Gülben Ergen'den sitem
Kozan'da bamya hasadı başladı, tarlada kilosu 150 TL

4 ay hasat bitmiyor, kilosu tarlada 150 TL
Nasuh Mahruki, 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Nasuh Mahruki gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

S-400'ler satıldı mı? MSB'den dikkat çeken açıklama
Haluk Levent'in konulduğu cezaevi belli oldu

Haluk Levent'in konulduğu cezaevi belli oldu
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir

Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Nasuh Mahruki hakkında '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı

15 Temmuz paylaşımı nedeniyle hakkında gözaltı kararı verildi