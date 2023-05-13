At çalarken yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bahçede bulunan atı çlmaya çalışan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde icra edilen devriyede 1 şahsa ait bahçede duran atı çalmaya çalışan şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN