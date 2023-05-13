Üye Girişi
Haberi Paylaş
At çalarken yakalandı

At çalarken yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Söke ilçesinde bahçede bulunan atı çlmaya çalışan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bahçede bulunan atı çlmaya çalışan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde icra edilen devriyede 1 şahsa ait bahçede duran atı çalmaya çalışan şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenidoğan Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title