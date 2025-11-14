Haberler

Astsubayı tekme tokat dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı bomba

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bebeği ve eşi şehit olan astsubay Serkan Karakaya'yı darp eden iki şahıs, özür videosu yayınladı. Şahısların, "Bu hatayı anlamamıza yardımcı olan Sedat Peker'e saygılarımızı sunuyoruz." sözleri dikkat çekti.

  • Astsubay Serkan Karakaya, Kayseri'de oturduğu binada yönetici ve yakınlarının saldırısına uğradı.
  • Astsubay Karakaya'yı darbeden iki kişi, yayınladıkları videoda Karakaya'dan ve tüm TSK personelinden özür diledi.
  • Astsubay Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya, 31 Temmuz 2018'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde kendisini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bebekleri Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın (25) eşi Astsubay Serkan Karakaya, temmuz ayında Kayseri'de oturduğu binada yönetici ve yakınlarının saldırısına uğradı. Karakaya darbedilirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

ASTSUBAYDAN ÖZÜR DİLEDİLER: SEDAT PEKER'E SAYGILARIMIZI SUNUYORUZ

Astsubay Karakaya'yı darbedenler dikakt çeken bir video yayınladı. Karakaya'dan özür dileyen iki kişi, Sedat Peker'e de teşekkür etti. Şahıslar videoda şunları söyledi: "Yaptığımız saygısızlık ve saldırıdan dolayı utanç içindeyiz. Tüm TSK personelinden özür dileriz. Bu hatayı anlamamıza yardımcı olan Reis Sedat Peker'e saygılarımızı sunuyoruz."

EŞİ VE BEBEKLERİ ŞEHİT OLMUŞTU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de, üs bölgesinde görevli eşi Serkan Karakaya'yı ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'nın dönüş yolunda içinde bulunduğu otomobil geçerken, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etmişti. Patlamada Nurcan Karakaya olay yerinde, 10 aylık bebeği Bedirhan ise kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

