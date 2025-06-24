Astım Hastası Yaşlı Kadın Yangında Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Bornova ilçesinde, astım hastası 74 yaşındaki Vesile Oturmazer yangın sonucu hayatını kaybetti. Evde yalnız bulunan kadının durumu, komşuları tarafından fark edilerek ihbar edildi. Yangının sebebi araştırılıyor.

Astım hastası yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde evde yalnız yaşayan astım hastası 74 yaşındaki kadın, çıkan yangında hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi 857 sokakta bulunan iki katlı binanın üstünde çıktı. Edinilen bilgiye göre evde yalnız yaşayan, astım hastası ve solunum cihazına bağlı olduğu öğrenilen Vesile Oturmazer'in kaldığı daireden çıkan dumanları ve alevleri gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmanın ardından söndürülürken evde Vesile Oturmazer'in cansız bedeni bulundu. Talihsiz kadının cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıktığı evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma ve olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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