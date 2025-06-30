Aspendos Su Kemerleri Yakınında Yangın Kontrol Altına Alındı

Aspendos Su Kemerleri Yakınında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Aspendos Su Kemerleri yakınında çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Antalya'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan tarihi Aspendos Su Kemerleri yakınında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde yer alan ve MS 2. Yüzyılda Roma İmparatorluk Dönemi'nde şehrin su ihtiyacını karşılamak için inşa edilen Aspendos Su Kemerleri yakınında yangın çıktı. Aspendos Antik Kenti'nin tarihi su kemerleri çevresindeki otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, Serik İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın tarihi Aspendos su kemerlerine ve çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Vatandaşlar hortumla müdahale etti

Yangına, bölgede evi ve zeytin bahçesi bulunan vatandaşlar da çeşmelere bağladıkları hortumlarla müdahale ederek destek verdi. Belkıs Mahalle Muhtarı Muammer Aksu gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi su kemerleri çevresinde çıkan yangının ekiplerce kısa sürede söndürüldüğünü, yangının çıkış nedeninin belli olmadığını söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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