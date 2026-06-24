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Asmalıevler Mahallesi Muhtarı Çacur hayatını kaybetti

Asmalıevler Mahallesi Muhtarı Çacur hayatını kaybetti
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Denizli Pamukkale Asmalıevler Mahallesi Muhtarı 67 yaşındaki Zeki Çacur, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi ikindi namazının ardından Valide Sultan Camisi'nde kılınacak namazla Kayhan Mezarlığı'na defnedilecek.

Asmalıevler Mahallesi Muhtarı Zeki Çacur, 67 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını kaybetti. Çacur, düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nin muhtarı Zeki Çacur'dan acı haber geldi. 67 yaşındaki Çacur, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mahalle halkının yakından tanıdığı ve sevdiği isimlerden biri olan Zeki Çacur'un vefatı, başta ailesi olmak üzere yakınları ve mahalle sakinlerini derinden üzdü.

Çacur'un cenazesi, ikindi namazına müteakip Valide Sultan Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Kayhan Mezarlığı'nda dualarla defnedilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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