Aslanapa Kaymakamı, Dere Köy Camisindeki Yangın Sonrası Çalışmalara Başladı

Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, dün gece Dere Köy camisinde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu oluşan zararın en kısa sürede karşılanabilmesi için çalışmaların başladığını belirtti.

İlçeye bağlı Dere Köyde geçmişi çok eskilere dayanan camide dün gece yatsı namazı sonrası cihazların ve panel ısıtıcıların bulunduğu bölümde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu cihazlar ve caminin asma tavanı zarar görmüştü.

Kaymakam Sezai Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Önder Gülez, İlçe Müftü Vekili Usame Karayel ve SYDV Müdürü Ahmet Yılmaz ile birlikte Dere Köy Camisinde meydana gelen yangın sonrası köy camisinde incelemelerde bulundu.

Köy Muhtarı Mehmet Özel'den ve vatandaşlardan bilgi alan Kaymakam Demirci, meydana gelen zararın en kısa sürede karşılanabilmesi için çalışmaların başladığını ifade etti. - KÜTAHYA