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Askeri helikopterin düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor

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Askeri helikopterin düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor Haber Videosunu İzle
Askeri helikopterin düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından polis ekiplerinin bölgede başlattığı arama ve tarama çalışmaları sürüyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından polis ekiplerinin bölgede başlattığı arama ve tarama çalışmaları sürüyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkisinde 12 Kasım günü saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.

Kazanın ardından bölgede arama ve tarama çalışması başlatan polis ekipleri, helikoptere ait parçaları ve kazayla ilgili bulguları arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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