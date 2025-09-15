Haberler

Asker Ramazan Gezer Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Asker Ramazan Gezer Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Ankara'da askerliğini yapmakta olan 21 yaşındaki Ramazan Gezer, memleketi Karaman'a 6 günlük izne geldiği sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Gezer'in cenaze namazı Ahmet Yesevi Camisi'nde kılındı.

Vatani görevini yaptığı Ankara'dan memleketi Karaman'a 6 günlük izne gelen 21 yaşındaki asker, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da askerliğini yapmaktayken memleketi Karaman'a 6 günlük izne gelen 21 yaşındaki Ramazan Gezer, kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Gezer, için Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Gezer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karaman İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Saygılı ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazının ardından Ramazan Gezer'in cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi. - KARAMAN

