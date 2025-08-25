Aşkale'de Trafik Kazasında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Aşkale'de Trafik Kazasında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşkale ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki K.T. isimli çocuk, kapalı kasa midübüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı, vatandaşlar ambulansın gecikmesine tepki gösterdi.

Aşkale ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre bugün Aşkale ilçe merkezinde saat 14.20 civarlarında kapalı kasa midübüs önündeki K.T. (6) çocuğu fark edemeyerek çarptı. Meydana gelen kazada çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza sonrası olay yerine toplanan vatandaşlar ambulansın olay yerine geç gelmesine tepki gösterdiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu

Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinden transfer şov! Bir yıldız daha uçağa biniyor

Süper Lig devinden transfer şov! Bir yıldızı daha ikna ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.