Aşkale'de Trafik Kazasında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
Aşkale ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki K.T. isimli çocuk, kapalı kasa midübüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı, vatandaşlar ambulansın gecikmesine tepki gösterdi.
Aşkale ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre bugün Aşkale ilçe merkezinde saat 14.20 civarlarında kapalı kasa midübüs önündeki K.T. (6) çocuğu fark edemeyerek çarptı. Meydana gelen kazada çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaza sonrası olay yerine toplanan vatandaşlar ambulansın olay yerine geç gelmesine tepki gösterdiler. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa