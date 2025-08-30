Aşkale'de Trafik Kazası: Nehrin Derinliklerinde Kaybolan İlknur S. için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında Karasu nehrine uçan otomobilde bulunan yolculardan İlknur S.'nin aranmasına devam ediliyor.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yapımı devam eden karasu mevkiinde köprüden Karasu nehrine uçmuştu. Kazada sürücü Eray Kılbaş hayatını kaybederken Nazlı K. yaralanmıştı. Otomobilde bulunan diğer yolcu ise İlknur S. nehirde kayboldu.

Dün gece yarısına kadar devam eden arama çalışmalarının ardından bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte Karasu nehrinde aramalara yeniden başlandı. AFAD ve özel dalgıç ekipleri Karasu nehrinde çalışmalarını sürdürüyor. - ERZURUM