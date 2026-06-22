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Erzurum'da miras kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde akrabalar arasında miras yüzünden çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kadın bıçakla yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde akrabalar arasında çıkan miras kaynaklı arazi anlaşmazlığı kavgasında, bir kadın bıçakla yaralandı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olay dün saat 10.35 sıralarında Aşkale ilçesinde meydana geldi. Akrabalar arasında miras nedeniyle yaşanan arazi anlaşmazlığı, kısa sürede tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs, yanında bulundurduğu kesici aletle (bıçak) bir kadın vatandaşı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikat ivedilikle başlatıldı. Güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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