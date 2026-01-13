Bandırma'da asit fabrikasında şüpheli ölüm

Haberler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir asit fabrikasında çalışan 54 yaşındaki kepçe operatörü Ufuk Avcı, iş başında hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir asit fabrikasında çalışan kepçe operatörü, görev başında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesi Ömerli Kırsal Mahallesi'nde, yeni otogar arkasında bulunan ve Hicri Ercili adlı şirket tarafından işletilen asit fabrikasında kepçe operatörü olarak çalışan 54 yaşındaki Ufuk Avcı, 12 Ocak günü saat 22.35 sıralarında kepçe üzerindeki operatör kabini içerisinde hareketsiz halde iş arkadaşları tarafından bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, ilk olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, savcılık talimatları doğrultusunda tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
