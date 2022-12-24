Aşırı siste işçi servisi ile otomobil böyle çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı
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Nevşehir'de aşırı sis nedeniyle minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Feci kaza, saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde 50 AAD 633 plakalı minibüs ile 06 HB 4846 plakalı otomobil, aşırı sis sonucu görüş mesafesinin azalması nedeniyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAZA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Kazada yaralanan 10 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa