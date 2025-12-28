Haberler

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben Gvir, bedeviler tarafından taşlandı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Necef bölgesindeki bir bedevi köyünü ziyaret etti. Protestolar sırasında taşlanan Ben Gvir, bölgedeki kanun ve düzenin sağlanacağını söyledi.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Necef bölgesine yaptığı ziyaret sırasında bedeviler tarafından taşlandı.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, İsrail polisi tarafından bir dizi baskının düzenlendiği Necef bölgesindeki bedevi köyü Tarabin al-Sana'yı ziyaret etti. Bedeviler, Ben Gvir'i protesto ederek taşladı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Ben Gvir, "Necef'te kanun ve düzen olacak. Burası bizim evimiz" iddiasında bulunarak, korkmadığını ve bölgeyi tekrar ziyaret edeceğini belirtti.

İsrail polisi, dün söz konusu köye baskın düzenlemiş ve yasa dışı Yahudi yerleşimlerindeki arabaları yakan ve zarar veren 3 şüpheliyi gözaltına almıştı. - TEL AVİV

