Ardahan'da Asfalt Kamyonu Devrildi: 2 Yaralı

Ardahan'da asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu trafik bir süre aksadı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.

Kaza, Ardahan-Posof karayolu Asmakonak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ardahan İl Özel İdaresine ait asfalt yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilmenin etkisiyle kamyondaki asfalt yola döküldü. Kazanın ardından karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Ekipler bir yandan olay yerinde güvenlik önlemi alırken, diğer yandan devrilen kamyonun kaldırılması ve yola dökülen asfaltın temizlenmesi için çalışma başlattı.

Karayolları ekiplerinin kamyonu vinç yardımıyla kaldırmasının ve yola saçılan asfaltı temizlemesinin ardından ulaşım yeniden sağlandı. Böylece kaza nedeniyle oluşan trafik kesintisi sona erdi.

Yetkililer, kaza nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamanın giderilmesinin ardından otoyolda trafik akışının normale döndüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı