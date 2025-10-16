Haberler

Asansörde Mahsur Kalan Astım Hastası Kurtarıldı

Asansörde Mahsur Kalan Astım Hastası Kurtarıldı
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde asansör arızası nedeniyle mahsur kalan astım hastası Kadir Küreşoğlu, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, 45 dakikalık bir çaba sonucunda Küreşoğlu'nu güvenli bir şekilde çıkardı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir apartmandaki asansörün arıza yapması sebebiyle mahsur kalan astım hastası vatandaş, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarhisar'ın Beylik Mahallesi Derin Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen arıza sırasında Kadir Küreşoğlu isimli vatandaş, asansörde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Pınarhisar İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık titiz bir çalışma sonucunda vatandaşı güvenli bir şekilde kurtardı.

Astım hastası olduğu öğrenilen Küreşoğlu'na olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Sağlık çalışanlarının ikna etmesi sonucu Küreşoğlu, kontrollerinin yapılması amacıyla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Küreşoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
