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Bartın'da asansör bir kat kaydı: Genç adam bayıldı

Bartın'da asansör bir kat kaydı: Genç adam bayıldı
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Bartın'da bir apartmanda asansörün bir kat aşağıya kayması sonucu mahsur kalan 27 yaşındaki M.Ö., panik ve kapalı alan korkusu nedeniyle baygınlık geçirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan genç adam, sağlık durumunun iyi olması üzerine kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da bir erkek şahıs, bindiği asansörün bir kat aşağıya kayması nedeniyle kabus gibi anlar yaşadı. Şahıs, mahsur kaldığı asansörde korkudan bayıldı.

Edinilen bilgiye göre Esentepe Mahallesi 274. Sokak'ta bulunan 4 katlı Aydınlar İnşaat Apartmanı'nda yaşayan bir yakının ziyarete giden 27 yaşındaki M.Ö, evden çıkınca apartmanın asansörüne bindi. Asansör, büyük bir gürültü ile bir kat aşağıya kaydı. Binanın üçüncü katından ikinci katına düşen asansördeki M.Ö, yaşadığı olay nedeniyle büyük bir şok yaşadı. Kapalı alan korkusu bulunan M.Ö, mahsur kaldığı asansörün içerisinde baygınlık geçirdi. Asansörün sesini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine ise bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye tarafından asansörün kapısı açılırken, M.Ö'ye baygın halde ulaşıldı. Ekipler tarafından dışarı çıkarılan M.Ö, ayıltılmasının ardından ambulansa konuldu.

Panik yaşayan M.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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