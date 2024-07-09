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Artvin Şavşat'ta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Artvin'in Şavşat ilçesinde gece çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ev sahibi hafif şekilde yaralanırken 7 büyükbaş hayvan son anda kurtarıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde gece çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ev sahibi hafif şekilde yaralanırken 7 büyükbaş hayvan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Akdamla köyünde gece saat 20: 40 sıralarında meydana geldi. İskender Tohumcu'ya ait olan ve alt katını ahır olarak kullandığı 2 katlı ahşap evde elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı.

Yangına ilk önce köyde bulunan vatandaşlar müdahale etti. Ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan, vatandaşlar sayesinde son anda kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın sırasında eşi Birsen Tohumcu (51) ile evde bulunan İskender Tohumcu (52) elinden ve ayağından hafif şekilde yaralandı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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