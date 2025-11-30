Haberler

Artvin Hopa'da Orman Yangını: Ekipler Yoğun Mücadele Veriyor

Artvin Hopa'da Orman Yangını: Ekipler Yoğun Mücadele Veriyor
Güncelleme:
Artvin'in Hopa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip ve araç sevk edildi. Yangının şu ana kadar 5 hektarlık alana zarar verdiği belirtildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde sabaha karşı başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Hopa ilçesine bağlı Yoldere ve Başoba köyleri arasında, saat 04.30'da çıktığı belirtilen yangın kısa sürede örtü yangını şeklinde ormanlık alana sıçradı. İlk müdahaleyi yapan ekipler, rüzgarın etkisiyle ilerleyen alevleri kontrol altına almak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangına müdahale için Artvin Orman Bölge Müdürlüğü sahaya 4 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 1 su tankeri, iş makineleri ve yaklaşık 100 personel sevk etti. Çalışmalara ayrıca AFAD koordinesinde çevre il ve ilçelerin itfaiye birimleri, İl Özel İdaresi ekipleri, HOPAK başta olmak üzere arama-kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Yetkililer, yangının örtü yangını şeklinde devam ettiğini, kısmen kontrol altına alınsa da bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın söndürme ve soğutma çalışmalarını zorlaştırdığını aktardı.

"Yaklaşık 5 hektar alan yandı, ekipler yoğun şekilde çalışıyor"

Başoba Köyü Muhtarı Yunus Yazıcı, "Yangın sabah 04.30'da başladı. Ekipler kısa sürede gelerek yangına müdahale etmeye başladı. Müdahaleler halen yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 5 hektarlık örtü yangını şeklinde yanmış durumda. Bölgemizde 100'e yakın ekip çalışma yapıyor. Yoldere, Çavuşlu'nun üst kısımlarında ve Başoba'nın bal ormanı dediğimiz bölgede yangın devam ediyor. Müdahaleler sürüyor, inşallah tamamen söndürülecek" dedi.

Bölgede ekiplerin hem karadan hem de iş makineleriyle yangının ilerlemesini durdurmaya yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ARTVİN

