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Artvin Hopa'da cenaze töreninden dönerken kaza yapan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Artvin Hopa'da cenaze töreninden dönerken kaza yapan otomobilde 2 kişi yaralandı
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Artvin'in Hopa ilçesinde, Borçka'daki cenaze töreninden dönen otomobilin Yoldere mevkisinde kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde cenaze töreninden dönerken kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hopa ilçesi Yoldere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Borçka'daki cenaze töreninden dönen Osman Nuri Bıyıklı ve Ayşe Bıyıklı'nın bulunduğu 53 HA 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Osman Nuri Bıyıklı ve Ayşe Bıyıklı, yapılan ilk müdahalelein ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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