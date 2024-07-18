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Artvin Hopa-Borçka Cankurtaran Tüneli'nde Kaza: 1 Ölü

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Artvin Hopa-Borçka karayolu arasındaki Cankurtaran Tüneli'nde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Artvin Hopa- Borçka karayolu arasındaki Cankurtaran Tüneli'nde 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Hopa-Borçka Cankurtaran tünelinde meydana geldi. Tünel içinde meydana gelen bir başka kaza sonrası yavaşlayan tomruk kamyona arkadan çarpan minibüs sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sağ şeritten dörtlüleri yakıp ağır ağır ilerleyen kamyona arakadan minibüsün çarptığı görülüyor.

Olayın geçmişi

Hopa istikametine gitmekte olan 0.E (38) 08 AB 487 plakalı otomobil sürücüsü tünel içinde aracın hakimiyetini kaybedince kaza yaparak aracı ters döndü. Kazada sürücü O.E yaralanırken tünel içinde trafik kontörlü sağlandığı sırada bir başka kaza daha yaşandı. Kaza nedeniyle yine tünel içinde duran T.Ö. (40) yönetimindeki 08 AAE 184 plakalı tomruk yüklü kamyona Hızır Avcı (70) yönetiminde ki 34 LR 4242 plakalı minibüs arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Hızır Avcı olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası Cankurtaran tüneli araç trafiğine kapatıldı. Araç içinden cansız bedeni çıkartılan sürücü hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Borçka Artvin Hopa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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