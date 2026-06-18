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Artvin-Erzurum karayolu, sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum karayolu, sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonucu meydana gelen heyelan, Artvin-Erzurum karayolunda tünel girişini kapattı. Yol ulaşıma kapanırken, karayolları ve jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Artvin-Erzurum karayolu, şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Şiddetli sağanak yağış Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağışların ardından Artvin-Erzurum Karayolu'nda yamaçtan kopan kaya ve toprak yolun kapanmasına neden oldu. Tünel girişinin tamamen kapandığı olayda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine karayolları ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alınan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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