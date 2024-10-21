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Artvin'de Yoğun Kar Yağışında Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Artvin'de Yoğun Kar Yağışında Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı
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Artvin'in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 4 kişi, arama kurtarma ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Bölgedeki kar kalınlığının 40 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 4 kişi, arama kurtarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay ilçeye bağlı Büyükoba Yaylası Sarıçayır mevkide meydana geldi. Hakan Tatar, Çetin Tatar, Özkan Tatar ve Aykut Cancıoğlu'nun içinde bulunduğu araç, yayla yolunda aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyerek yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, İl Özel İdaresi ve Şavşat Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arazi araçlarıyla zorlu koşullarda bölgeye ulaşan arama kurtarma ekipleri, bir saatlik çalışma sonucunda araçta mahsur kalan 4 kişiye ulaştı. Kurtarılan kişilerin güvenliğini sağlayan ekipler, halatlar yardımıyla kara saplanan aracı da kurtardı.

"Bir saat içinde çalışma sonucu mahsur kalanları kurtardık"

Olayla ilgili açıklama yapan Şavşat Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Fatih Kaya, Artvin Valiliği ve AFAD Koordinasyon Merkezi'nden gelen ihbar üzerine 3 araç ve 14 kişilik bir ekiple yola çıktıklarını belirtti. Kaya, "Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda mahsur kalan kişileri ve araçlarını güvenli bir şekilde kurtardık" dedi.

Bölgedeki kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken kar yağışının devam ettiği ve yayla yollarında dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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